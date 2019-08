Lampard, ritorno al Chelsea da incubo. Peggior esordiente dal 1978

Si aspettava un inizio migliore, Frank Lampard. L'ex bandiera del Chelsea, tornata quest'anno come allenatore ha subito la peggior sconfitta da parte di un tecnico all'esordio coni blues dal 1978 a oggi. Allora Danny Benchflower fece persino peggio, perdendo 7-2 contro il Middlesbrough. Altri tempi, altro Chelsea dato che la squadra in quella stagione chiuse all'ultimo posto in classifica.

Nella partita di ieri a "Old Trafford" la squadra non aveva demeritato, fino al gol del 2-0 che ha portato al black out. Ieri pomeriggio è stata esaltata l'abilità nella strategia di contrattacco dello United, venendo oltremodo puniti gli errori individuali. Ieri Lampard è stato tradito dai nuovi acquisti. O meglio, dai rientri dai prestiti: il goffo intervento di Zouma ha causato il rigore che ha sbloccato la partita, Pulisic entra e perde palloni, Abraham vince il duello con Giroud ma dopo il palo nel primo tempo evapora. Infine Mount: il tecnico gli dà fiducia sulla trequarti, lui paga l'emozione.

I tifosi hanno capito che è inutile contestare dopo una sconfitta: tanto da rincuorare il proprio idolo dedicandogli cori nonostante il pesante ko. In Inghilterra del resto quasi mai si contesta il tecnico, figurarsi quando vanta un grande credito costruito in 13 anni di onorato servizio in campo.