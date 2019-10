Il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, commenta l'eliminazione dei blues dalla Carabao Cup per mano del Manchester United: "Abbiamo avuto una partita molto dura in Champions League contro l'Ajax. Perché, non dimentichiamo, noi facciamo la Champions League. In campionato stiamo bene, quinsdi direi che le nostre priorità sono abbastanza chiare. E dobbiamo seguirle. Chiaramente vogliamo vincere le partite e dare tutto, così come oggi. Ho visto la squadra, chi meritava di giocare, i giovani che vogliono diventare grandi giocatori e cercano minuti. Questa competizione lo permette, anche questo è un elemento importante per essere vincenti".