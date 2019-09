© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' passato alla storia come lo 'Spygate', l'episodio dello scorso anno quando Marcelo Bielsa mandò a spiare un allenamento del Derby County prima di uno scontro diretto con il suo Leeds. Se ne parla adesso perché recentemente 'El Loco' ha vinto il premio FIFA Fair Play e Frankie Lampard, allenatore di quel Derby Couny e adesso al Barcellona, ne ha parlato: "E' strano che l'abbia vinto lui, non è giusto che glielo diano nello stesso anno in cui è stato il protagonista dello Spygate. Non so chi vota, ma tutti hanno visto quanto accaduto. E' inappropriato, quando l'ho letto credevo fosse un premio ironico".