Lancio di oggetti e fumogeni: Standard-Anderlecht sospesa dopo 30'

Spiacevole episodio avvenuto a Liegi. Nel corso della partita di Pro League fra Standard e Anderlecht, valevole per il gironcino finale per il titolo, l'arbitro ha dovuto sospendere l'incontro dopo appena mezz'ora di gioco a seguito dei disordini causati dalla tifoseria ospite: lancio d'oggetti e fumogeni in campo con lo Standard giù in vantaggio di due reti. Proprio il gol del 2-0, realizzato dall'ex cagliaritano Mpoku su calcio di rigore assegnato tramite VAR che ha portato anche all'espulsione del difensore dell'Anderlecht Kara, ha scatenato il putiferio. Già in occasione del vantaggio dei padroni di casa c'è stata una prima interruzione della partita. Con ogni probabilità l'Anderlecht verrà punito con una sconfitta a tavolino che nel campionato belga è di 5-0. Inoltre è prevista una multa, a partire da 50mila euro. Infine i biancomalva rischiano di giocare una o due partite casalinghe a porte chiuse.