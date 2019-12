© foto di Giacomo Morini

Joan Laporta vuole tornare al comando del Barcellona. L'ex presidente blaugrana, in carica dal 2003 al 2010, ha ammesso a RAC1 di essere pronto a candidarsi per le prossime elezioni per la presidenza del club nel 2021: "Se nessun candidato mi convincerà, mi presenterò alle elezioni. Ora come ora mi trovo proprio in questa situazione. Ho ancora grande entusiasmo e potrei davvero candidarmi", le dichiarazioni dello storico numero uno culé.