Las Palmas, Ramirez: "Abbonamenti più economici grazie a Roque Mesa"

© foto di J.M.Colomo

In Spagna questa estate si è percepita non poca preoccupazione per il calo generale degli abbonati negli stadi. Per questo, il Las Palmas ha intrapreso una strada per provare ad invertire la tendenza, come confermato dal presidente Miguel Angel Ramirez: "Un milione di euro derivante dalla cessione di Roque Mesa sarà destinato all'abbassamento dei prezzi degli abbonamenti del prossimo anno", le sue dichiarazioni a Cadena SER.