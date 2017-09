Las Palmas, Remy: "Non sono qui in vacanza, voglio essere importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Loic Remy alla fine ha firmato con il Las Palmas e nel giorno della sua presentazione ha detto: "Voglio essere importante, non vengo qui in vacanza. Voglio fare una stagione importante con la squadra e dare il meglio di me. Sono molto felice di arrivare a questo club. Voglio concentrarmi sul giocare a calcio, qualcosa che non è accaduto al Chelsea negli ultimi anni. C'è un grande progetto qui e vorrei essere parte di esso".