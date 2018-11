Lavezzi: "Napoli-PSG gara speciale, sono le mie due squadre del cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli-Paris Saint-Germain sarà una sfida speciale per Ezequiel Lavezzi che ha parlato al sito ufficiale del club francese di questa gara di Champions League: "È una competizione speciale, difficile da vincere visto che di fronte hai le migliori. Ricordo che avevamo i mezzi per arrivare lontano e non averla vinta è ancora doloroso per me. Su Napoli-PSG? Sono le mie due squadre del cuore. Sarà un momento speciale per me, sì, ma soprattutto una partita importantissima per entrambe, ci sarà la qualificazione in ballo. Devono vincere se vogliono farcela. Il Napoli è una squadra che gioca in blocco, tutti i suoi calciatori sono molto ben posizionati in campo. Hanno dimostrato ottime cose nell'andata, tocca al PSG dimostrare di essere più forte. Una cosa è certa: sarà una bella partita".