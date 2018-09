Lazio-Apollon, in 20mila all'Olimpico

Pronto piano sicurezza. Da stasera stop vetro in centro

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Sono circa 20mila gli spettatori attesi domani sera all'Olimpico per la partita di Europa League Lazio-Apollon Limassol. Di questi circa 800 i tifosi ospiti. Si è concluso da poco il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, per mettere a punto le misure di sicurezza in vista del match. I cancelli apriranno alle 17. Particolare attenzione è stata riservata all'accoglienza dei tifosi ospiti i quali sono stati invitati a raggiungere sin dalle ore 15 il "punto di raccolta" in piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, da dove saranno accompagnati allo stadio. Restano confermate le ordinanze prefettizie che vietano la vendita per asporto e il trasporto in strada, fin da 3 ore prima e due ore dopo il termine dell'incontro, di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro. Queste misure sono state estese, nelle aree del Tridente e di piazzale delle Canestre dalle ore 19 di stasera fino alle 24 di domani.