Lazio, De Vrij: "Dobbiamo essere concentrati sin dall'inizio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefan De Vrij, difensore della Lazio, è intervenuto prima del match di Europa League contro il Salisburgo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sì è sempre bello quando c’è gente. Sono felice speriamo di fare bene".

Cosa serve questa sera? "Affrontiamo una squadra forte, dobbiamo essere concentrati dall’inizio. In altre partite non abbiamo iniziato bene, giochiamo in casa e sappiamo cosa ci aspetta. Secondo me siamo pronti".