Lazio, Inzaghi: "Onore ai ragazzi. Scudetto? Ce la giochiamo con tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha analizzato così la vittoria di misura sul Nizza in Europa League ai microfoni di Sky Sport: "Stasera sono stati bravi i ragazzi, non era semplice. Il Nizza è una squadra ben costruita, onore ai miei calciatori per aver vinto il girone con due giornate di anticipo. Da adesso, fino a gennaio, testa e cuore sul campionato. I francesi, dal campo, mi hanno impressionato: hanno elementi importanti in avanti, così come una buonissima difesa. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche volta l'ultimo passaggio, ma sono contento perché in Europa nessuno ti regala niente. Lazio sempre più offensiva? Luis Alberto può fare pure la mezzala, lo ha fatto anche in Francia. Sicuramente mettendolo più avanti ha meno compiti di copertura, ma può fare bene entrambe le fasi".

Quanto è importante per lei occuparsi in prima persona dell'avversario?

"Siamo uno staff di nove, quest'anno siamo in tanti a lavorare. Le partite cambiano e gli assetti pure: all'andata ci aspettavamo un 4-2-3-1 da parte del Nizza ed invece sono scesi in campo con il 3-5-2. Stasera li abbiamo trovati così e abbiamo cambiato qualcosina stamattina quando abbiamo avuto certezze del loro modulo".

Terzo in Serie A e già qualificato da primo in Europa League, ha già portato un trofeo a casa. Questi risultati le danno il diritto di chiedere un qualcosa a Lotito per puntare magari allo scudetto?

"Adesso è prematuro parlarne, vedremo quali saranno le condizioni della squadra a gennaio. Abbiamo fatto tre mesi eccezionali, siamo andati oltre le aspettative perchè lo abbiamo voluto. I ragazzi son sempre stati disponibili, quest'anno con l'Europa League posso impiegare tutti. Abbiamo fatto un'impresa e se siamo gli unici ad essere qualificati come primi, un motivo ci sarà. In inverno faremo le giuste considerazioni. Scudetto? La squadra migliore d'Italia è la Juventus e se la batti due volte un caso non è. Ce la siamo giocata alla pari col Napoli e contro di loro abbiamo dovuto fare a meno di tre calciatori a gara in corso. E' normale che, vedendo le altre rose, siamo meno profondi rispetto ai bianconeri, ai partenopei, all'Inter ed alla Roma, ma i ragazzi hanno dimostrato che con impegno e serietà possiamo giocarcela con tutti. Nei vertici ormai ci siamo da due anni: siamo più consolidati, dobbiamo continuare su questa strada".

Le condizioni di Immobile?

"Ciro ha avuto un problemino domenica, ma l'ho tolto prima nonostant avessi finito i cambi perchè stavamo vincendo. Fosse stata una gara da dentro o fuori, oggi sarebbe stato nei diciotto. Domenica, contro l'Udinese, ci sarà".