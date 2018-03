Lazio, l'ex Morrison punta a diventare giamaicano

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'ex centrocampista della Lazio Ravel Morrison valuta il cambio di nazionalità. Attualmente in Messico, nelle file dell'Atlas, il giocatore, nativo di Manchester e già nazionale under 21 inglese, potrebbe decidere di rappresentare la Giamaica. Morrison è stato invitato dalla federazione caraibica per allenarsi dal 21 al 26 marzo, in modo da valutare le strutture e conoscere i potenziali compagni di squadra.