Lazio, Leiva sfida la Juventus: "Vogliamo i tre punti"

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Federico Gaetano

Dopo l’esordio contro il Napoli la Lazio cerca il riscatto a Torino, in casa della Juventus di Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato Lucas Leiva negli istanti precedenti al fischio d’inizio: “Una sfida bella, giocare qua contro la Juventus è sempre affascinante. L’anno scorso abbiamo fatto bene, dobbiamo provare a fare altrettanto. Abbiamo la fiducia giusta per giocarcela e cercare di fare i tre punti. Serve personalità, affrontiamo una squadra fortissima. Vogliamo fare del nostro meglio per portare a casa punti”.