Lazio, rifinitura alla vigilia dello Zulte Waregem: le ultime di formazione

Vigilia di Europa League per la Lazio. A meno di 24 ore dal match dell’Olimpico contro lo Zulte Waregem (h.19, 2^ giornata gruppo K), i biancocelesti di mister Inzaghi scendono in campo nel centro sportivo di Formello per la consueta rifinitura.

Classici torelli ed esercizi di riscaldamento nei primi 15’ minuti aperti ai media, seduta tattica nel resto dell’allenamento.

Nel 3-5-1-1 biancoceleste verrà confermato il terzetto difensivo di Verona con Patric, Luiz Felipe e Radu. Marusic e Lukaku saranno gli esterni, rispettivamente di destra e di sinistra, con Murgia, Di Gennaro e Parolo in mediana. Luis Alberto dovrebbe essere il trequartista dietro all'unica punta Caicedo: riposa Immobile.

Nani invece è pronto all'esordio. Rientrerà nell'elenco dei convocati e quasi sicuramente entrerà a partita in corso. Ancora assenti Wallace, Basta, Bastos, De Vrij, Felipe Anderson e Milinkvic, che domani potrebbe farcela per la panchina.