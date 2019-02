© foto di Federico Gaetano

Igli Tare, ds della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Siviglia: "Ci sono tanti motivi per credere nell'impresa, la partita non è ancora chiusa. Avrei preferito giocarla con la squadra al completo, cerchiamo di fare questa impresa".

Tanta sfortuna? "Non è una questione di sfortuna, bisogna arrivare nel momento giusto. Lo scorso anno non abbiamo avuto questi problemi, abbiamo analizzato la situazione visto che gli allenamenti sono stati gli stessi. Forse la gestione dopo l'Inter ha creato qualche problema. Recuperiamo e guardiamo avanti in positivo".

La partita influenzerà la stagione? "L'importante è giocare tutte le competizioni fino alla fine, come sappiamo giocare. Se continuiamo così i risultati arriveranno".