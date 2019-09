Le apertura in UK - Guardiola e l'avversario più duro: i Reds di Klopp

Grande spazio al calcio giocato e anche al calcio parlato. Il tema tiene banco in Italia e tiene ovviamente banco anche sulle prime pagine dei quotidiani inglesi. "Il Liverpool di Klopp è il mio avversario più duro" dice Pep Guardiola, parlando della grande ed 'eterna' sfida tra il suo City e il Liverpool

Sun

"Il peso di Zaha"

Caso Zaha in Inghilterra e in particolare in casa Crystal Palace. Dubbi sulle condizioni del giocatore inglese e sul suo peso. Hodgson si dice fiducioso: "Presto troverà la forma giusta". Ma Wilfried tuona: "Non posso giocare in ogni posizione"

Daily Express

"Il Liverpool di Klopp è il mio avversario più duro di sempre"

Pep Guardiola ha parlato della sfida, che oramai sta diventando eterna, fra il suo Manchester City e il Liverpool. "Il Liverpool di Klopp è il mio avversario più duro di sempre" ha detto il tecnico dei Citizens, costretto a rincorrere il tedesco, già a punteggio pieno dopo 5 giornate di campionato.

Times

"Il Liverpool paga 1milione di sterline al City"

Il Liverpool ha pagato il Manchester City per £ 1milione. Il Liverpool ha pagato un indennizzo di £ 1 milione al Manchester City dopo che i rivali della Premier League hanno denunciato che il loro sistema di scouting è stato violato.