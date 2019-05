Le aperture dal Portogallo - Sporting-Malinovskyi. Benfica europeo

Ruslan Malinovskyi è stato accostato ieri al Napoli, oggi A Bola in prima pagina sottolinea come il centrocampista ucraino del Genk è finito nel mirino dello Sporting Lisbona. I biancoverdi, intanto, preparano la cessione di Bruno Fernandes. Record scrive in prima pagina del Benfica, titolando: "Il Benfica vuole molto di più". Il presidente Vieira ha fissato l'obiettivo: fare bene nella prossima Champions, lottando contro le superpotenze europee. Arrivano anche le parole di Rui Costa, ex gloria di Fiorentina e Milan che ricopre la carica di ds nel club di Lisbona: "Il Benfica europeo è in costruzione".

Taça de Portugal. La finale della coppa lusitana mette di fronte lo Sporting e il Porto, il mediano dei dragoes Danilo ha assicurato attraverso la prima pagina di Record: "Sabato la festa sarà biancoblu".