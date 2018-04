Le aperture dei tabloid su Liverpool-City: Salah diventa "Mighty Mo"

© foto di Lazzerini

Tabloid britannici scatenati nell'esaltazione del Liverpool, squadra capace di battere il Manchester City sia all'andata che al ritorno dei quarti di Champions. "Pep Sees red", titolano il The Sun e il Daily Mail, con riferimento al colore del Liverpool e all'espulsione per il tecnico catalano alla fine del primo tempo. Di tono diverso il Daily Express che sottolinea la potenza di Mohamed Salah: "Mighty Mo silences City". Simile il pensiero del Mirror, che scrive "Mo better than blues".

Questi i titoli dei principali quotidiani britannici sulla doppia sfida fra Liverpool e City:

Daily Mirror: "Mo bettere than blues"

The Guardian: "Salah the saviour"

The Sun e Daily Mail: "Pep sees red"

Daily Express: "Mighty Mo silences City"