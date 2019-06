Queste le aperture dei principali tabloid inglesi di oggi sabato 15 giugno 2019:

Star Sport - "Occhi su Frank, Lampard pronto a diventare il boss dei Blues". E' questo il titolo di Star Sport circa il futuro della panchina del Chelsea. Sarri andrà via, direzione Juventus, ed ecco che l'ex capitano diventerà il nuovo manager.

The Daily Telegraph - Cricket in primo piano, ma anche calcio. Femminile, nello specifico, perché è in corso il Mondiale di categoria. Le Leonesse approdano tra le migliori sedici della manifestazione dopo la sconfitta dell'Argentina.