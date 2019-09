Col PSG in campo sabato sera (esordio di Icardi), il quinto turno del campionato francese ha regalato tante emozioni. Ecco le prime pagine dei quotidiani transalpini.

L'Equipe

"Una follia". La prima pagina dello sportivo d'oltralpe è dedicata al roboante 4-3 del Marsiglia in casa del Monaco. Una vittoria in rimonta, terzo successo di fila per l'Olympique, adesso quarto in classifica mentre i monegaschi sono in piena crisi.

La Provence

"Ribaltone!". La stessa partita, vista dal giornale della Provenza, la regione di Marsiglia.

Monaco Matin

"Che delusione!". Sempre la stessa partita, la più discussa dell'ultimo turno di Ligue 1. Ma vista con gli occhi del giornale del Principato.