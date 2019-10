© foto di Gaetano Mocciaro

Di seguito le aperture francesi di oggi giovedì 31 ottobre 2019, le cui aperture sono dedicate alla Coppa di Lega con il Monaco vincente sul Marsiglia:

L'Equipe

"In trappola"

Tre giorni dopo aver perso il Classifoc per 4-0, l'OM non riesce ad alzare la testa. Senza idee né voglia, gli uomini di Villas-Boas non riescono a impensierire il Monaco.

La Provence

"Morti viventi"

Monaco-Matin

"Il Monaco piega l'OM"