Le aperture in Francia - Harakiri Saint-Etienne, Monaco trema

Di seguito le aperture dei giornali francesi di oggi 11 maggio 2019.

L'Equipe

"L'Europa lanciata via"

Nell'anticipo di ieri sera il Saint-Etienne aveva la grande occasione di scavalcare il Lione al terzo posto in classifica, ma perde clamorosamente in casa contro il Montpellier e resta a -1 dai rivali. E anche il Marsiglia torna a sperare.

La Provence

"Luiz Gustavo: non possiamo lasciarci andare"

Parla il centrocampista del Marsiglia prima della sfida contro il Lione.

Monaco Matin

"Vincere a Nimes per non tremare più"

Partita delicata per il Monaco, ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere.