Le aperture in Francia - Il Reims annienta il PSG: "Champagne a Parigi"

© foto di Pietro Lazzerini

Queste le principali aperture dei quotidiani francesi di oggi, giovedì 26 settembre 2019:

L'Equipe

"Champagne al Parco dei Principi"

Il PSG viene sconfitto in casa dal Reims per 2-0. La squadra di Tuchel è rimaneggiata per le molte assenze e non riesce ad evitare la seconda sconfitta stagionale.

Le Parisien

"Il solito Neymar non è sufficiente".

Il brasiliano è sempre protagonista delle cronache parigine, anche in una sconfitta per 2-0 in casa contro il Reims. La squadra di Tuchel viene così raggiunta in testa alla classifica dall'Angers.