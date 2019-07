Le aperture in Francia - Juninho torna al Lione: "Pieni poteri"

Di seguito le prime pagine dei quotidiani francesi di oggi giovedì 4 luglio 2019:

L'Equipe

"Pieni poteri". L'apertura del quotidiano francese è dedicata al Lione e al suo nuovo direttore sportivo, Juninho. Il nuovo dirigente avrà pieni poteri per poter operare sul mercato.

Le Parisien

"La strategia del Barcellona per riprendersi Neymar". Il quotidiano parigino dedica ampio spazio alla strategia di mercato che i catalani attueranno nei prossimi giorni per poter riportare in Spagna l'asso verdeoro.