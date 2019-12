Le aperture in Francia - Juve e Dortmund avversari di prestigio per OL e PSG

Queste le prime pagine della stampa francese in edicola oggi, martedì 17 ottobre:

L'EQUIPE

"Il Real affonda per Camavinga"

Apertura di mercato per il quotidiano sportivo francese. Al centro della attenzioni l'interessamento dei Blancos di Madrid nei confronti del giovane centrocampista del Rennes per il quale il club rossonero non accettano offerte inferiori ai cento milioni di euro.

"Di fronte al grande calcio"

Taglio alto della prima pagina dedicato al sorteggio di Champions League che ha posto l'Olympique Lione di fronte alla Juventus così come il PSG al Borussia Dortmund. Due rivali che il quotidiano definisce "Prestigiosi ex vincitori del trofeo".

LE PARISIEN

"Incrocio col Dortmund"

Spalla della prima pagina dedicato al PSG e al sorteggio degli ottavi di Champions che ha messo i transalpini di fronte al Borussia Dortmund, ex club del tecnico Thomas Tuchel. Un incrocio col suo passato tutt'altro che senza tensioni.