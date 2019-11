Di seguito le aperture francesi di oggi lunedì 25 novembre:

L'Equipe

"L'OM sa ruggire"

Dominano il Tolosa e trovano la terza vittoria consecutiva.

Le Parisien

"Hazard: 'Sto provando a far venire Mbappé'"

Il talento belga come sponsor per portare al Real Madrid l'asso del Paris Saint-Germain.

La Provence

"Parte da lì?"

Dalla vittoria contro il Lione il Marsiglia ha iniziato a vedere più lontano. La squadra di Villas-Boas ha v vinto ieri a Tolosa ed è seconda in classifica.