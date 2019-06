Le aperture in Francia - La Nazionale convince. Focus su AVB

Di seguito le aperture dei giornali francesi di oggi lunedì 3 giugno 2019:

L'Equipe

"Pieni di risorse"

Spazio alla nazionale francese che ha battuto per 2-0 la Bolivia in amichevole. Gol e assist per Griezmann. A segno anche Lemar, buone indicazioni per Deschamps.

La Provence

"Chi è veramente André Villas-Boas"

Approfondimento sul nuovo tecnico del Marsiglia attraverso le testimonianze di ex giocatori del portoghese.