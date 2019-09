"Uscire dal nulla". E' questo il titolo dell'edizione odierna de L'Equipe, che si concentra sulla nazionale francese e prende in prestito la parola utilizzata ieri da Didier Deschamps per descrivere il k.o. dell'8 giugno in Turchia (0-2). "Il nulla" va dimenticato subito, già stasera contro l'Albania e martedì con Andorra.

La Depeche - Anche su La Depeche si parla di calcio e di nazionale. "La vita senza Mbappé e Pogba", titola il quotidiano, che ricorda come nella sfida di qualificazione a Euro 2020 di stasera i campioni del mondo saranno privi delle stelle più luminose della selezione di Deschamps.