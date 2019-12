Le aperture in Francia - Marsiglia inarresatabile, è il vice PSG

Di seguito le aperture francesi di oggi lunedì 9 dicembre 2019:

L'Equipe

"Un treno inarrestabile"

Sesta vittoria consecutiva per il Marsiglia di Villas-Boas, sempre più salda al secondo posto in classifica. Nell'ultimo turno di campionato è arrivato il 3-1 al Bordeaux.

La Provence

"Cannone!"

Anche qui si apre sul Marsiglia straripante in Ligue 1.

Monaco Matin

"Con Ben Yedder il Monaco si frega le mani"

In rete ancora una volta l'attaccante ex Siviglia, all'11° centro in campionato e autore del gol che ha aperto le marcature nel 3-0 contro l'Amiens.