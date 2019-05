Di seguito la rassegna stampa francese di oggi lunedì 20 maggio 2019. Le parole di Kylian Mbappé su un possibile addio al Paris Saint-Germain fanno rumore.

L'Equipe

"Mbappé, il trofeo della frase choc"

Dopo aver ritirato il premio di miglior giocatore della stagione in Ligue 1, Kylian Mbappé ha dichiarato che vorrebbe più responsabilità, forse al Paris Saint-Germain o forse altrove per un nuovo progetto. Mai il camapione del mondo aveva aperto in modo così chiaro a una possibile partenza dal Paris Saint-Germain.

Le Parisien

"Mbappé in partenza?"

Monaco Matin

"Monaco così vicino all'obiettivo..."

La Provence

"Brutta settimana"