Di seguito le aperture francesi di oggi martedì 5 novembre 2019

L'EQUIPE

"Lione, alla riconquista"

Prima pagina del quotidiano sportivo dedicata al match di Champions League in programma questa sera per l'Olympique Lione di Rudi Garcia contro il Benfica. "Fermanto da un errore di Anthony Lopez a Lisbona, il LIone si approccia al match di ritorno forte di due vittore consecutive in Ligue1 e possono contare su un Depay in piena forma"

LE PARISIEN

"Il nuovo contratto di Mbappe"

Trafiletto in prima pagina dedicato al PSG, ma non per quanto riguarda il calcio giocato. Al centro delle attenzioni il rinnovo di contratto a cui il club transalpino sta lavorando per blindare Kylian Mbappe. Un "contratto d'oro".