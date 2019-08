Le aperture in Francia - OL in orbita, PSG sotto pressione per Neymar

Tre schiaffoni al Monaco, l'Olympique Lione vola al debutto in Ligue 1 nell'anticipo del venerdì sera. E L'Equipe vi dedica l'apertura della sua prima pagina: "L'OL in orbita", titola il quotidiano. Oggi invece toccherà all'Olympique Marsiglia, che se la vedrà al Velodrome con il Reims: "L'OM alla riconquista".

Le Figaro - Anche su qualche quotidiano generalista c'è spazio per il calcio. E' il PSG a rubare la scena su Le Figaro, tra il mercato e l'esordio in campionato: "Il PSG sotto pressione al momento della ripresa del campionato". La pressione è quella esercitata da Neymar, che starebbe spingendo per lasciare Parigi quanto prima.