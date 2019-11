Le aperture in Francia - PSG avanti. Navas salva l'imbattibilità

Queste le prime pagine francesi di oggi, giovedì 7 novembre 2019:

L'EQUIPE

"L'asso Navas"

Apertura principale de L'Equipe dedicata alla vittoria del PSG ieri al Parco dei Principi contro il Brugge per 1-0. "Il portiere - si legge - blocca un rigore al 76' preservando la vittoria del PSG, che non ha ancora subito gol in Champions League e che ha già centrato la qualificazione agli ottavi di finale".

"Wenger nel mirino del Bayern"

Taglio alto dedicato invece alle voci che vogliono Arsene Wenger, ex tecnico dell'Arsenal, nel mirino del Bayern Monaco.

LE PARISIEN

"PSG avanti col minimo sforzo"

Taglio alto della prima pagina dedicato al successo in Champions League del PSG. "Il Pari si accontenta del minimo" è il titolo scelto dal quotidiano dopo l'1-0 sul Brugge. Decide il gol di Mauro Icardi al 22'