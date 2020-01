Queste le aperture della stampa francese in edicola oggi, mercoledì 8 gennaio 2020:

L'EQUIPE

"Il piano a quattro"

Prima pagina dedicata al PSG impegnato questa sera in Coppa di Lega contro il Saint-Etienne. Una sfida per la quale Thomas Tuchel sta valutando di riproporre tutti e quattro i big dell'attacco in contemporanea: Angel Di Maria, Mauro Icardi, Neymar e Kylian Mbappe.

LE PARISIEN

Spalla di prima pagina sul PSG in chiave mercato. Al centro delle attenzioni l'indiscrezione emersa nella giornata di ieri quando Leonardo, ds del club parigini, ha comunicato a Cavani la decisione di trattenerlo fino alla prossima estate quando si esaurirà il suo contratto. Niente cessione a gennaio, dunque, per l'ex Napoli: né all'Atletico Madrid, né ad altri club.