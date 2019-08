Di seguito le prime pagine francesi di oggi lunedì 19 agosto 2019. "Tuono del Rennes" titola L'Equipe dopo il successo dei bretoni sul Paris Saint-Germain. A segno Mbaye Niang e soprattutto si è messo in luce il 16enne Eduardo Camavinga. Preoccupa l'inizio del Marsiglia, un punto in due partite e peggio ancora il Monaco: zero punti, zero gol fatti e sei subiti.