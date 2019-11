Le aperture in Francia - PSG, Neymar punta il Lille. Henry eroe in Canada

Queste le aperture della stampa francese di oggi, martedì 19 novembre 2019:

L'EQUIPE

"Henry, eroe dell'acero"

Apertura dedicata a Thierry Henry, ex stella della Francia da pochi giorni tecnico del Montreal Impact in MLS. "L'allenatore - si legge - è stato presentato ieri a Montreal. Dopo il fallimento al Monaco ha dichiarato di volersi rilanciare in MLS, un campionato che conosce bene".

LE PARISIEN

"Neymar verso il rientro"

Consueta spalla di prima pagina dedicata al PSG e in particolare al percorso di recupero di Neymar per il quale si valuta un ritorno in campo nel prossimo turno di Ligue 1 contro il Lille