Queste le aperture più importanti della stampa francese di oggi martedì 1 ottobre 2019 dedicate allo sport:

L'EQUIPE

"La marcia turca"

Occhi puntati per il principale quotidiano sportivo transalpino sul match del PSG in casa del Galatasaray in programma questa sera alle ore 21. "Nell'assordante catino di Istanbul - si legge - il PSG avrà l'opportunità di confermarsi dopo la vittoria del Real Madrid".

LE PARISIEN

"Come il piccolo Gueye è diventato grande"

Taglio basso sulla prima pagina del quotidiano generalista dedicato al PSG e più in particolare a Idrissa Gueye, centrocampista senegalese, tornato in Francia dopo l'esperienza all'Everton e divenuto uno dei tasselli più importanti della formazione di Tomas Tuchel.