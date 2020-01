Queste le aperture della stampa francese in edicola, lunedì 6 gennaio 2020:

L'EQUIPE

"Il passo d'addio?"

Prima pagina dedicata al PSG che in Coppa di Francia regola con un perentorio 6-0 i dilettanti del Linas-Montlhery ed in particolare per Edinson Cavani. "Titolare, capitano e realizzatore di due gol - si legge - Cavani sul mercato piace a tre club, fra i quali l'Atletico Madrid, che vogliono acquistarlo nel mercato invernale".

LE PARISIEN

"Senza pietà"

Consueta spalla destra di prima pagina dedicata al PSG sul quotidiano parigino. "PSG senza pietà contro il Linas-Montlhery" è il titolo scelto per il 6-0 della formazione di Thomas Tuchel ai rivali di ieri in Coppa di Francia.