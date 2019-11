Inaspettata sconfitta per il Paris Saint-Germain: Mbappé e compagni si sono dovuti arrendere al Dijon nell'anticipo del 12° turno di Ligue 1 e la notizia ovviamente trova spazio sulle prime pagine dei giornali di oggi.

L'Equipe - "PSG freddato a Dijon". Titola così in taglio alto L'Equipe, il principale quotidiano sportivo di Francia, che ovviamente si sofferma sul match di ieri sera, in cui i parigini hanno concesso la posta piena agli avversari per la terza volta in Ligue 1 quest'anno.

Le Parisien - Stesso tema, stessi termini quasi su Le Parisien. "Il PSG prende una doccia fredda a Dijon", titola il quotidiano nel taglio laterale della prima pagina. I ragazzi di Tuchel restano primi e non potranno essere superati, ma fin qui il ruolino di marcia è stato sicuramente più scadente rispetto allo scorso anno.