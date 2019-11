Queste le aperture della stampa francese di oggi, martedì 26 novembre 2019:

L'EQUIPE

"Gala Reale"

Apertura dedicata allo scontro da sogno fra Real Madrid e PSG in programma questa sera al Santiago Bernabeu di Madrid. "Già qualificato per gli ottavi di finale, il PSG sfida il Real con l'ambizione di confermare la sua posizione di leader del girone. E per farlo può contare su tutte le sue stelle in attacco. A Thomas Tuchel la scelta".

LE PARISIEN

"Il puzzle di Tuchel"

Consueta spalla dedicata al PSG sulla prima pagina del quotidiano generalista. "Con o senza Neymar, il puzzle di Tuchel" è il titolo scelto in relazione alla formazione con la quale il club francese si presenterà questa sera al Bernabeu di Madrid per sfidare il Real.