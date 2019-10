Le aperture in Francia - Tuchel e l'imbarazzo della scelta. Ribery out

Queste le aperture della stampa francese di oggi, martedì 29 ottobre 2019:

L'EQUIPE

"L'imbarazzo della scelta"

C'è Thomas Tuchel, tecnico del PSG, a campeggiare sulla prima pagina del quotidiano transalpino oggi in edicola. Al centro delle attenzioni i suoi dubbi circa la composizione dell'attacco della sua squadra in vista delle prossime gare, fra Ligue 1 e Champions League. Con il prossimo rientro di Neymar e Cavani l'ex Dortmund è chiamato a lasciare fuori qualcuno visto che sono a disposizione e in ottima forma anche Mbappe, Di Maria e Icardi.

"Ribery squalificato"

Sul taglio alto della prima pagina, invece, si parla di Serie A ed in particolare della squalifica di tre giornate comminata a Franck Ribery dopo Fiorentina-Lazio di domenica sera.

LE PARISIEN

"L'esplosivo rientro di Mbappe"

Anche qui si parla dell'attacco del PSG, con un focus su Kylian Mbappe rientrato a disposizione nel migliore dei modi: sei gol in tre partite per l'ex Monaco e i transalpini che così hanno rimesso il turbo sia in campionato che in Champions League.