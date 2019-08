Di seguito le aperture francesi di oggi martedì 6 agosto 2019:

L'Equipe

"Non può più sbagliare" - Il quotidiano francese dedica spazio al Paris Saint-Germain e a Thomas Tuchel, che ora non può più sbagliare: i parigini vogliono arrivare fino in fondo in Champions League, Leonardo è stato chiaro sugli obiettivi del club.

Le Parisien

"La Ligue 1 si distacca dai proprietari stranieri" - Il quotidiano parigino cerca di prendere le distanze dai proprietari stranieri: in prima pagina l'immagine di Nasser Ghanim Al-Khelaifi, numero uno del PSG.