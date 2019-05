Le aperture in Francia - Undici piste per migliorare il PSG

Nella serata di ieri s'è svolta l'ultima giornata in Ligue 1 e sono arrivati anche gli ultimissi verdetti, quelli legati alla zona retrocessione, visto che per il resto era già tutto scritto. Nelle prime pagine dei quotidiani francesi si parla di questo ed altro.

L'Equipe - "Tutto dimenticato", è il titolo d'apertura de L'Equipe, che si riferisce all'Olympique Marsiglia, che ieri ha battuto il Montpellier e, sebbene non sia in Europa, ha riacquisito un po' di fiducia da parte dei tifosi. Ora zon Zubizarreta si proverà a rilanciare il progetto la prossima stagione.

France Football - Focus sul PSG invece sulle colonne di France Football. "Undici piste per crescere", si legge in prima pagina: consigli ai parigini per migliorare dopo una stagione in cui Tuchel s'è dovuto accontentare dell'ennesima Ligue 1 e basta.