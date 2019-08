© foto di Pietro Lazzerini

Queste le aperture francesi di oggi, venerdì 30 agosto 2019:

L'Equipe

"Real e reale" - Dopo 18 mesi dall'eliminazione per mano del Real Madrid, il PSG ritrova Zidane in un girone che pare essere tagliato su misura per le due squadre. Il Lione entra in un girone che potrà permettergli di passare il turno giocandosela con Zenit e Benfica, mentre il Lille ha un girone non impossibile e comunque molto interessante da disputare vista la presenza di club come Chelsea e Ajax oltre al Valencia.

Le Parisien

"Il PSG si giocherà la testa del gruppo con il Real" - I francesi, ancora alle prese con la possibile cessione di Neymar al Barcellona, affronterà Zidane per l'accesso come testa di serie agli ottavi di finale di Champions League.