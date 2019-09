Di seguito le aperture dei quotidiani inglesi di oggi mercoledì 4 settembre:

Mirror Sport

"Il gioco di Erik per una cessione" - Titolo enigmatico che richiama le dichiarazioni di Eriksen. Il danese del Tottenham, infatti, ha dichiarato di voler decidere il proprio futuro come in Football Manager, popolare gioco di simulazione calcistica. Una battuta che non è passata inosservata in Inghilterra.

Sun Sport

"È uno scherzo" - Le parole pronunciate, stando alle dichiarazioni del tabloid inglese, dal tecnico del Manchester United dopo il pareggio contro il Southampton.

Star Sport

"Inter, occhi su Eriksen" - Anche in Inghilterra sono convinti che i nerazzurri cercheranno di prendere il danese a parametro zero.