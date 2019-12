Le aperture in Inghilterra - Ancelotti sfida i Reds e il caso razzismo

© foto di Simone Bernabei

Queste le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, martedì 24 dicembre.

THE SUN

"Shop the racists", titola il tabloid parlando della lotta al razzismo in Inghilterra dopo i recenti fatti di Tottenham-Chelsea. José Mourinho ha chiesto ai tifosi di isolare chi si rende protagonista di offese razziste, segnalando alle autorità i vari casi futuri. Quindi spazio alla presentazione di Ancelotti all'Everton, col tecnico che ha già scaldato l'attesa per il derby col Liverpool del 5 gennaio.

THE TIMES

Anche qua spazio al tema razzismo e alla presentazione di Ancelotti, oltre che al mercato in uscita del Manchester United: "Matic e Rojo sono in vendita", scrive il quotidiano.

DAILY EXPRESS

"Up for the Kop", titola il tabloid. Carlo Ancelotti, nella presentazione di ieri all'Everton, ha già iniziato a pensare alla sfida col Liverpool del 5 gennaio. Quindi il tema razzismo, con Vertonghen che chiede di smettere con gli insulti ripensando alla vicenda che ha visto protagonista Antonio Rudiger.

DAILY MIRROR

"Disgrace". Semplice e diretto il tabloid nel parlare del caso razzismo su Antonio Rudiger. In taglio alto ancora Carlo Ancelotti e la sua sfida lanciata ai cugini del Liverpool.

DAILY STAR

"We're sorry". Arrivano le scuse di Jan Vertonghen, in prima pagina. Scuse rivolte ad Antonio Rudiger, difensore del Chelsea al centro di offese razziste nell'ultima sfida di Premier. Di spalla le parole di Ancelotti, col titolo "Carlo's Mersey mission".