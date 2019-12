Le aperture in Inghilterra - Ancelotti verso l'Everton. Arteta all'Arsenal

Queste le prime pagine della stampa inglese in edicola oggi, martedì 17 ottobre:

THE TIMES

"Arsenal, si avvicina Arteta"

Apertura delle pagine sportive per il prestigioso quotidiano britannico dedicata alla trattativa che l'Arsenal sta portando avanti per consegnare a Mikel Arteta, ex centrocampista dei Gunners oggi assistente di Pep Guardiola al Manchester City, la panchina del club dopo l'esonero di Emery.

"Champions, Guardiola al test Real"

Taglio alto dedicato al sorteggio Champions League di ieri e in particolare all'accoppiamento fra il City e il Real Madrid. Un vero e proprio test per la formazione di Manchester visto che la corsa al titolo della Premier League sembra già nettamente a favore del Liverpool.

DAILY EXPRESS

"Carlo colpo dell'Everton"

Apertura delle pagine sportive dedicata all'arrivo, solo di ufficializzare di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton. Contatti già intensi nelle scorse ore e club di Liverpool pronto ad annunciare l'oramai ex tecnico del Napoli.

DAILY STAR

"Arteta & Ancelotti"

Prima pagina dello sport divisa in due. In alto la trattativa per portare Mikel Arteta sulla panchina dell'Arsenal, mentre in basso quella, parallela, dell'Everton con Carlo Ancelotti.

"Pep contro il suo vecchio nemico"

Spalla dedicata all'accoppiamento degli ottavi di Champions League fra City e Real Madrid. Una sfida che vedrà Guardiola affrontare il club che durante la sua avventura al Barcellona ha rappresentato "il nemico".