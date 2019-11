Le aperture in Inghilterra - Arsenal, who's next? Rodgers più di Allegri

Queste le aperture dei quotidiani inglesi di oggi, sabato 30 novembre:

The Guardian

"Who's next?". Semplicemente, "Chi è il prossimo?. Il riferimento è ovviamente all'esonero di ieri di Unai Emery dall'Arsenal, con il sostituto che non è ancora stato individuato. Da Allegri ad Ancelotti, passando per Arteta, ten Hag e Brendan Rodgers, tante le idee dei Gunners in merito.

The Times

"Poch this space". Lettura diversa del Times alla vicenda Arsenal. Con Pochettino, fresco di esonero dal Tottenham, indicato come candidato forte.

Daily Star e Daily Express

"Gunners go for Brendan". Il Brendan in questione è Rodgers, attuale tecnico del Leicester che sarebbe in cime alla lista delle idee dei vertici londinesi.

Daily Mirror

"Fox Hunt", la caccia alla volpe. Il Mirror gioca col soprannome del Leicester, le Foxes appunto, per indicare Brendan Rodgers come primo obiettivo dell'Arsenal per la panchina.

Daily Mail

"We need a Wenger clone". Altra lettura interessante, quella del Mail. Che per risollevare le sorti dei Gunners ha un'idea particolare: un clone di Arsene Wenger.