Le aperture in Inghilterra - Arsenal salvato dal VAR. United flop

Queste le aperture più importanti della stampa inglese di oggi martedì 1 ottobre 2019 dedicate allo sport:

THE TIMES

"Il VAR salva l'Arsenal"

È questo il titolo con cui si aprono le pagine sportive del più importante quotidiano inglese. Al centro della attenzioni il pareggio di ieri fra Manchester United e Arsenal "deciso" dalla correzione effettuata dal VAR, che ha confermato la bontà del gol del pareggio dei Gunners a firma di Aubameyang inizialmente annullato per fuorigioco dalla terna arbitrale.

DAILY TELEGRAPH

"I giganti caduti"

Pareggio dell'Arsenal in casa del Manchester United grazie ad un gol di Aubameyang (convalidato grazie all'utilizzo del VAR) viene letto in maniera negativa da parte del quotidiano inglese che sui Gunners scrive: "I giorni di gloria di questo club se ne sono andati".

"Vertonghen tratta il rinnovo"

Taglio basso della prima pagina sportiva che si occupa invece del Tottenham e dell'avvio delle trattative fra la dirigenza degli Spurs e Jan Vertonghen per il rinnovo di contratto. Sul piatto un prolungamento biennale per il centrale belga.

STAR SPORT

"Non molto bene"

Giudizio negativo sulla prestazione dell'Arsenal ieri all'Old Trafford da parte del quotidiano che cita l'intervento del VAR a supporto della rete dei Gunners.

"Pep: L'uscita dall'Europa non mi finirà"

Taglio alto dedicato alle parole in conferenza stampa di Pep Guardiola alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria. "Voglio vincere questa competizione, ma se non ci riuscirò non mi suiciderò di certo" ha spiegato il tecnico spagnolo.

SUN SPORT

"VARsenal"

Anche qui il centro delle attenzioni dopo United-Arsenal è il gol convalidato grazie all'intervento del VAR a Aubameyang dopo l'iniziale annullamento per un offside inesistente".

"F*****g imbarazzanti"

Continua l'onda lunga delle polemiche in casa Newcastle dopo il 5-0 incassato nel weekend dal Leicester. In seno al club è guerra aperta fra la squadra e il tecnioco Steve Bruce.

THE GUARDIAN

"Il VAR piove sulla parata dello United"

Anche qui si parla del match dell'Old Trafford con il gol dell'attaccante dei Gunners che di fatto prolunga il periodo nero della formazione di Ole Gunnas Solskjaer.