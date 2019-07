Le aperture in Inghilterra - Bale furioso con il Real Madrid

Di seguito le prime pagine dei quotidiani inglesi di oggi martedì 30 luglio 2019:

Sun

"Stufi di lui". Il tabloid inglese dedica ampio spazio al caso Maguire, ieri il difensore inglese ha saltato l’allenamento con il Leicester e probabilmente lascerà le foxes già in questa finestra di mercato.

Mirror Sport

"Bale’s “insult” to Spain". I quotidiani inglesi dedicano spazio al caso Bale, il giocatore rimane in Liga ma non rientra nei piani del club spagnolo.

Metro Sport

"Bale furioso con il Real Madrid". Il giocatore gallese è sempre più arrabbiato per il trattamento ricevuto, nei prossimi giorni non sono esclusi eventuali colpi di scena.